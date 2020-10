EU trekt 220 miljoen euro uit voor overdracht coronapatiënten

donderdag 29 oktober 2020 , 23:27

Bron: iStock/Jochen Sand

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 220 miljoen euro vrij voor het overdragen van coronapatiënten uit landen waar de ziekenhuizen de toestroom niet langer kunnen bolwerken. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd na een coronatop per video met de EU-leiders.

Bondskanselier Angela Merkel drong er bij haar EU-collega's op aan niet te vervallen in de impuls van de eerste coronagolf en de grenzen weer dicht te gooien. Het is essentieel dat goederen, waaronder medisch materiaal en geneesmiddelen, en personen onder wie artsen en Covid-19-patiënten, vrij door de Europese Unie kunnen blijven circuleren. Volgens EU-president Charles Michel is daar onder de EU-leiders brede overeenstemming over, zei hij na afloop van de coronatop.

Op de virtuele EU-top, volgens premier Mark Rutte "een goed initiatief", is onder meer afgesproken om de nationale deskundigen op een 'Europees platform' bij elkaar te brengen zodat die het eens kunnen worden over bijvoorbeeld de gewenste duur van quarantaine. Ook werd gesproken over de noodzaak om "in real time" data te delen, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Door gebrek aan gegevens uit Frankrijk en Oostenrijk konden de twee landen deze week bijvoorbeeld niet worden "ingekleurd" op de EU-landenkaart om aan te geven hoe risicovol het coronavirus daar is.

