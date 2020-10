ECB komt in december met extra steunmaatregelen tegen crisis

donderdag 29 oktober 2020 , 16:45

gewijzigd

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) komt in december vrijwel zeker met extra steun om de eurozone door de coronacrisis te loodsen. Volgens ECB-president Christine Lagarde zijn de beleidsbepalers het erover eens dat ingrijpen noodzakelijk is. Voor de precieze uitwerking wil de centrale bank evenwel nog even de tijd nemen.

Met het economisch herstel van de eurozone gaat het duidelijk niet de goede kant op, aldus Lagarde. De oplopende besmettingsaantallen en lockdownmaatregelen om de pandemie in te dammen hebben geleid tot een "duidelijke verslechtering" van de economische vooruitzichten van de eurozone op korte termijn.

Maar wat de ECB precies kan doen om de economie extra te helpen, is volgens Lagarde niet zo simpel. De centrale bank wil graag naar alle mogelijke instrumenten kijken, dus niet alleen naar het bestaande corona-opkoopprogramma PEPP. Achter de schermen zou nu al gezocht worden naar de beste cocktail om de eurozone een oppepper te geven. Een 'recalibration exercise', zo noemt Lagarde dit.

Daarbij speelt ook mee hoe het virus zich komende tijd blijft verspreiden, aldus de ECB-president. Bij de volgende beleidsvergadering in december zullen er ook nieuwe ramingen zijn waaruit de invloed van de tweede coronagolf op de economie beter duidelijk wordt. Wat dan ook helder zal zijn geworden, is hoeveel steun er vanuit de verschillende overheden in de economie wordt gepompt tijdens de tweede golf.

De ECB vindt het nu nog te vroeg om zijn programma's voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties te verruimen. Het centralebankhoofd benadrukte dat alle beleidsbepalers het hier donderdag unaniem over eens waren. De bestaande miljardenaankopen van schuldpapier gaan vooralsnog onveranderd door. Ook de rente wordt ongemoeid gelaten, op het laagste niveau ooit.

Mensen hoeven volgens Lagarde niet ongerust te zijn dat de ECB hen in de steek laat. "De ECB was er voor de eerste coronagolf en de ECB zal er ook zijn voor de tweede golf", zo benadrukte ze.

Terug naar boven