Spoedoverleg EU-justitieministers en Eurocommissarissen over Nice

donderdag 29 oktober 2020 , 14:16

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - De terreuraanslag in Nice is reden voor de Franse justitieminister Éric Dupond-Moretti om vrijdag spoedoverleg te beleggen met een aantal Europese collega's en de Europese Commissie. Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is erbij, laat hij weten.

Het is "belangrijk samen terrorisme te bestrijden en democratie te verdedigen", twittert Grapperhaus over het spoedberaad naar aanleiding van de "verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk". Namens de Europese Commissie zouden vrijdag Didier Reynders (Justitie) en Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) aanschuiven.

In Frankrijk geldt sinds de aanslag door een vermoedelijke moslimextremist in de Zuid-Franse badplaats het hoogste dreigingsniveau.

