Europees Instituut voor Gendergelijkheid: "in huidig tempo nog 60 jaar voor EU gendergelijk is"

donderdag 29 oktober 2020 , 13:58

BRUSSEL (ANP) - Het streven naar volledige gendergelijkheid in de Europese Unie voltrekt zich in zo'n traag tempo dat het nog minimaal zestig jaar gaat duren om dit doel te bereiken. In de meest recente gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) scoort de EU 67,9 op 100 en blijkt ze slechts met een half punt per jaar vooruit te gaan, meldt het instituut.

Zweden, Denemarken en Frankrijk scoren het beste als het gaat om de gelijkstelling van mensen ongeacht hun geslacht. De meeste vooruitgang wordt de afgelopen tien jaar geboekt in de private sector, voornamelijk vanwege het verbeterde genderevenwicht in raden van bestuur van ondernemingen. In Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië en Zweden bestaan de raden van bestuur voor bijna een derde uit vrouwen, in Frankrijk voor meer dan 40 procent.

Het domein van de macht, dat wordt gemeten als de betrokkenheid van vrouwen en mannen bij de besluitvorming op het gebied van politiek, economie, media, onderzoek en sport, scoort met 53,5 op 100 nog altijd het laagst.

"We zien al jaren telkens een kleine, gestage verbetering, maar nu is er reden tot zorg", stelt Carlien Scheele, directeur van EIGE. "De coronapandemie vormt een ernstige bedreiging voor de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid." Beleidsmakers moeten volgens haar dringend inclusieve oplossingen bedenken, vooral in de digitale wereld.

