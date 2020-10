Coronagolf zet extra druk op Europese Centrale Bank

donderdag 29 oktober 2020 , 3:30

AMSTERDAM (ANP) - Door de nieuwe coronagolf en strenge maatregelen in steeds meer Europese landen, staat er druk op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Niet dat de centrale bank aan zijn rentetarief zal tornen, zo is de verwachting. De aandacht gaat veel meer uit naar de opkooppakketten waarmee de ECB al geruime tijd staatsleningen en obligaties van bedrijven opkoopt.

Nu de economie van de eurozone weer vertraagt door nieuwe lockdowns, zal de ECB die opkoopprogramma's willen verruimen. De vraag is of dat deze keer al gebeurt. Zo niet, dan biedt de verwoording van die beslissing zicht op wat er in december kan gebeuren als de beleidsmakers van de ECB weer bij elkaar komen. Dan worden de gevolgen van de tweede coronagolf ook al zichtbaar in macro-economische cijfers, verwachten analisten.

Wat in december ook duidelijk zal zijn geworden, is hoeveel steun er vanuit de verschillende overheden in de economie wordt gepompt tijdens de tweede golf. Dat kan de druk op de ECB om in te grijpen weer verlichten.

