Meer daadkracht EU in handelsconflicten

woensdag 28 oktober 2020

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is een stap dichter bij een ruimer wapenarsenaal voor handelsconflicten. De EU moet landen met wie zij overhoop ligt zelf kunnen straffen als arbitrage niet uit de verf komt, zijn onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement overeengekomen.

De EU, het grootste handelsblok ter wereld, kan nu niet eigenmachtig terugslaan als zij in een handelsruzie verzeild raakt. Daarvoor moet zij eerst groen licht krijgen van de onpartijdige scheidsrechters van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Maar die verkeert al lange tijd in een impasse. Sommige landen buiten dat uit en procederen door tot de zaak strandt bij het verlamde beroepsorgaan van de WTO dat in handelsgeschillen het laatste woord zou moeten spreken.

Als de EU in eerste instantie gelijk krijgt maar de zaak vervolgens blijft liggen bij dat beroepsorgaan, moet zij voortaan zelf importheffingen en quota kunnen opleggen, vinden de Europese handelsministers en het Europees Parlement. Beide moeten nog wel over het onderhandelaarsakkoord stemmen.

Ook als een land zich niet aan een handelsakkoord houdt en niet meewerkt aan de bijbehorende arbitrage moet Brussel zelf kunnen terugslaan, hebben de ministers en het parlement afgesproken. Dat kan straks niet alleen bij een ruzie over goederen, maar ook over diensten en sommige auteursrechtkwesties, heeft het parlement bedongen.

