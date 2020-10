Brussel: geen gelijk minimumloon in EU maar het moet beter

woensdag 28 oktober 2020 , 13:56

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat meer werknemers in de EU een fatsoenlijk en transparant minimumloon ontvangen. Onderhandelingen tussen de sociale partners moeten daarbij de norm zijn, in zoveel mogelijk sectoren. Maar er komt geen geharmoniseerd Europees minimumloon, benadrukt het dagelijks EU-bestuur.

Elk land blijft zijn eigen minimumloon bepalen, stelt de commissie in een nieuwe richtlijn voor. Daarin staan ook geen percentages of getallen voor een wenselijk geacht niveau. De commissie wil wel een jaarlijkse verplichting voor alle lidstaten invoeren om Brussel te melden hoe hun minimumlonen tot stand zijn gekomen. Ze pleit ook voor betere handhaving.

Volgens EU-commissaris Nicolas Schmit (Sociale Zaken) leeft een op de tien werkenden in de EU in armoede. "Dat moet veranderen. Mensen met een baan moeten niet hoeven te worstelen om rond te komen," zei hij bij de presentatie van de voorgestelde richtlijn.

Lonen vallen onder de nationale bevoegdheid. Er zijn momenteel twee systemen in de EU. In 21 landen, waaronder Nederland, bestaat een wettelijk minimumloon. In zes landen is dat niet het geval maar komen minimumlonen tot stand bij collectieve onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. In Zweden, Denemarken en Finland werkt dat heel goed en zijn de minimumlonen hoog, maar in Cyprus bijvoorbeeld niet.

De lidstaten moeten het nu eerst eens worden over het voorstel.

