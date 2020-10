Europol richt vizier op seksueel geweld

dinsdag 27 oktober 2020 , 7:00

DEN HAAG (ANP) - De Europese politieorganisatie Europol begint dinsdag een campagne tegen een aantal gevaarlijke en gezochte zedendelinquenten. Negentien EU-landen, waaronder Nederland, nemen aan de vier weken durende campagne deel. Op de website van Europol worden foto's van verdachten dan wel veroordeelden gepubliceerd. Ook worden zij onder meer via sociale media onder de aandacht van het publiek gebracht.

Het gaat om achttien mannen van wie zoveel mogelijk voorhanden informatie wordt gedeeld, zoals naam, lengte, nationaliteit, waar ze waarschijnlijk wonen of verblijven en waarvan ze worden verdacht of voor veroordeeld zijn. Op de website staat onder meer de naam en foto van een Pakistaanse man die in Amsterdam in 2007 een vrouw heeft verkracht en daarvoor in 2015 veroordeeld is. Kort na die veroordeling verliet hij Nederland en sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend.

"Het gebeurt nu, elke twee minuten", zo luidt de campagneslogan. Volgens Europol wordt er in de EU elke twee minuten een zedenmisdrijf bij de politie gemeld. Iedereen kan slachtoffer worden, maar vrouwen en kinderen lopen het grootste risico.

Europol roept het publiek op informatie over de gezochte misdadigers te leveren. Dat kan anoniem, via de website eumostwanted.eu. De informatie wordt doorgespeeld aan de politiekorpsen die specifieke zaken in onderzoek hebben.

