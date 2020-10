Nog veel werk te verzetten voor brexitakkoord

maandag 26 oktober 2020 , 15:25

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Er is nog veel werk te verzetten om tot een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te komen. Bovendien is er niet veel tijd meer beschikbaar om de verschillen te overbruggen. Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson heeft dat gezegd naar aanleiding van de gesprekken van maandag.

Volgens de woordvoerder bevinden de gesprekken zich in 'een intensieve fase'. De onderhandelingen werden eind vorige week hervat nadat ze een week stil hadden gelegen omdat het Verenigd Koninkrijk geen basis meer zag om door te praten. Na een kleine handreiking door de EU werden de gesprekken weer hervat en werd ook afgesproken dat er in de weekends zou worden doorgepraat.

De Europese onderhandelaar Michel Barnier verlengde zijn eerste verblijf in Londen na de onderbreking al tot woensdag. Direct daarna zouden de gesprekken in Brussel worden voortgezet waarbij het de beurt aan de Britse onderhandelaar David Frost is om in de trein te stappen.

