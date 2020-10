Hofvijver oktober 2020: ‘Grote solidariteit binnen Europa’

maandag 26 oktober 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Er bestaat veel meer solidariteit binnen Europa dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Anton Hemerijck, Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel en Mohamed Nasr: 'De tegenstelling tussen de 'vrekkige Noord-Europeanen' en 'spilzuchtige Zuid-Europeanen' is niet zo groot als vaak wordt gesuggereerd' aldus de onderzoekers in hun artikel. De Europese solidariteit is vooral sterk bij 'externe' schokken: natuurrampen en pandemieën leveren veel steun op, een nationale schuldencrisis en hoge werkloosheid weinig.

Verder is er in de Hofvijver aandacht voor de conditie van de rechtsstaat in Europa. Wat zal de facto doorgaan als 'rechtsstaat' of 'democratie' in de Europese Unie? Michiel Luining analyseert de ontwikkelingen. Ook wordt er in de Hofvijver dieper ingegaan op de democratische situatie in Polen en Bulgarije en is er aandacht voor de assertieve rol van Angela Merkel als Europees voorzitter.

Op nationaal vlak bevat de Hofvijver onder andere een interview met mediasocioloog Peter Vasterman over de onder druk staande persvrijheid, kijkt Jan-Peter Loof naar de ontstane opwinding over de Coronawet en licht

Aalt Willem Heringa de godsdienstvrijheid in de huidige corona-tijden toe. Tenslotte worden ook het coronaproof stemmen, de lokale burgerparticipatie en nieuwe politieke memoires van Ruud Lubbers en Onno Ruding behandeld.

Dat en meer onderwerpen over politiek van Den Haag tot Brussel, in de nieuwste editie van de Hofvijver.

Het oktober-nummer van de Hofvijver

