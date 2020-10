Persbureau: handelsgesprekken tussen Britten en EU worden verlengd

zondag 25 oktober 2020 , 14:53

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - De gesprekken over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie worden verlengd tot en met woensdag. Dat zei een Britse regeringsfunctionaris tegen persbureau Bloomberg.

De EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier zou eigenlijk zondag uit Londen vertrekken, maar blijft nu langer in de Britse hoofdstad om verder te praten over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU. Zijn langere verblijf kan erop duiden dat vooruitgang wordt geboekt in de brexitgesprekken tussen Londen en Brussel.

De onderhandelaars hebben nog een aantal weken om tot een akkoord te komen. Daarmee moet worden voorkomen dat de omvangrijke handel tussen Groot-Brittannië en de EU na de overgangsperiode teveel schade oploopt.

Terug naar boven