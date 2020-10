Jongeren eisen dat Europese Commissie landbouwbeleid terugtrekt

zaterdag 24 oktober 2020 , 10:58

AMSTERDAM (ANP) - Het vrijdag in het Europees Parlement overeengekomen Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) maakt het vrijwel onmogelijk om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te halen. Daarmee brengt dat GLB ecosystemen en dieren in gevaar. Enkele jongeren- en milieuorganisaties eisen dat de Europese Commissie het weer intrekt.

De afgelopen dagen protesteerden veel groeperingen met de hashtag #VoteThisCAPdown" op social media. Het afgesproken GLB heet in het Engels Common Agricultural Policy (CAP). "Dagelijks krijgen wij van politici te horen hoe inspirerend we wel niet zijn. Maar het is duidelijk dat ze dit niet menen, anders zouden ze niet keer op keer onze toekomst verder in gevaar brengen met slecht beleid", zegt Ianthe Minnaert (17 jaar) van Fridays for Future Nederland.

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (of Common Agricultural Policy) is het deel van het EU-budget dat naar de agrarische sector gaat. Het gaat om ongeveer een derde van de EU-begroting. Volgens actiegroep Extinction Rebellion wordt dat geld ongelijk verdeeld en gaat een "disproportioneel" deel naar grote landbouwbedrijven en bioindustrie. Dat is oneerlijk voor kleine boeren en schadelijk voor de natuur, stellen de organisaties. "30 procent van het beschikbare belastinggeld gaat nu naar de grote spelers in het veld, zonder dat hier ook maar enige eisen of voorwaarden aan verbonden zijn", staat in een verklaring.

Het Europees Parlement wil aan de honderden miljarden aan Europese inkomenssteun strengere klimaat- en milieuvoorwaarden verbinden.

