Frontex betrokken bij illegaal terugsturen asielzoekers

vrijdag 23 oktober 2020 , 20:25

Bron: Copyright Frontex

MEDIAWATCH - De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex is volgens onderzoeksjournalisten in zeker zes gevallen betrokken geweest bij het illegaal terugsturen van asielzoekers naar Turkse wateren, meldt NRC.

De berichtgeving is gebaseerd op gezamenlijk onderzoek van nieuwsorganisaties Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD en TV Asahi.

Op beelden die de onderzoeksjournalisten hebben geanalyseerd zou te zien zijn hoe een boot van Frontex in juni naast een opblaasboot met 47 asielzoekers expres golven maakte in de Egeïsche Zee, waardoor ze terugdreven naar Turkse wateren. In vijf andere gevallen tussen april en augustus was Frontex aanwezig of dicht in de buurt toen de Griekse kustwacht tegen de regels in asielzoekers terugstuurde, maar greep ze niet in. Ook maakte de grensbewakingsorganisatie van de EU geen melding van die incidenten bij het hoofdkantoor in Warschau, stellen de onderzoeksjournalisten.

Volgens internationale afspraken moeten migranten die de Griekse wateren bereiken de kans krijgen om asiel aan te vragen. Frontex mag boten ook volgens de eigen regels niet terugsturen of terugduwen.

Terug naar boven