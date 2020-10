EU-landen eens over bescherming soortenrijkdom

vrijdag 23 oktober 2020 , 17:06

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - Ook de EU-lidstaten willen binnen tien jaar 30 procent van Europa tot natuurgebied maken en een derde daarvan zelfs streng beschermen. Nu de milieuministers van de EU zich achter dat plan van de Europese Commissie hebben geschaard, ligt overeenstemming erover binnen handbereik.

De 27 ministers stemden vrijdag in met de zogeheten biodiversiteitsstrategie die de commissie had voorgesteld. Die moet de verarming van de biodiversiteit keren. Volgens de plannen moeten er voor 2030 3 miljard bomen worden geplant en moet 25.000 kilometer aan rivieren en beken een natuurlijker loop krijgen.

De EU is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de natuur gezonder te maken, oordeelde het Europees Milieuagentschap maandag nog. De biodiversiteit blijft achteruitgaan en de noodzakelijke investering in natuur is uitgebleven.

De EU moet de lat voor natuurherstel hoger leggen, vinden de lidstaten. Ze vragen de commissie om bindende natuurhersteldoelen voor te stellen.

