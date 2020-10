EU: scherpere Chinese klimaatdoelen mogelijk kantelpunt

vrijdag 23 oktober 2020 , 16:06

Bron: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

BRUSSEL (ANP) - De aangescherpte klimaatdoelstellingen van China kunnen een beslissende wending worden in de strijd tegen klimaatverandering. Het wordt een titanenklus voor deze grote vervuiler, maar de Chinese samenleving en autoriteiten zien de noodzaak en de mogelijkheden, denkt de buitenlandchef van de Europese Unie.

China moet in 2060 klimaatneutraal zijn, kondigde de Chinese president Xi Jinping vorige maand aan. Die "grote stap" is "van het allergrootste belang", zegt Josep Borrell. Als het China lukt, zou de aarde volgens hem niet 2,7 maar 2,4 graden opwarmen en komt de in Parijs gemaakte afspraak van hooguit 2 graden dichterbij. Bovendien kan het andere landen in Azië én in Noord- en Zuid-Amerika ertoe brengen de lat ook hoger te leggen.

Dat China zijn gebruikelijke voorzichtigheid laat varen, betekent volgens de hoogste diplomaat van de EU dat de regering in Beijing dat doel inderdaad denkt te kunnen halen. De Chinezen, die de gevolgen van de klimaatverandering al ondervinden, zouden er ook om vragen.

Europa, dat zelf in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel wil worden, dringt al langer aan op meer inzet van China en is "blij met de aankondiging" dat China tien jaar later ook zo ver wil zijn. Maar Borrell wil wel eerst zien hoe Beijing dat denkt te bereiken. En als de wereldmacht op zoek naar invloed ondertussen kolencentrales blijft bouwen in ontwikkelingslanden schiet de wereld nog weinig op, waarschuwt hij.

