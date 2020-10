Veggieburger en sojaworst mogen van EU-parlement op menu blijven

vrijdag 23 oktober 2020 , 14:42

BRUSSEL (ANP)

BRUSSEL (ANP) - Veggieworsten en sojaburgers mogen van het Europees Parlement op het menu blijven staan. Het parlement stemde in Brussel tegen voorstellen om het gebruik van ‘vlezige’ benamingen voor plantaardige producten af te schaffen omdat ze te verwarrend voor de consument zouden zijn.

De landbouwcommissie van het parlement had eerder voorgesteld woorden als worst of burger voor te behouden aan producten waar echt vlees in zit. Veggiebuizen en sojaschijven zouden ze bijvoorbeeld moeten worden genoemd. Maar daar ging de meerderheid van de plenaire zitting niet in mee.

Wel stemde het parlement voor uitbreiding van het al bestaande verbod op bepaalde zuivelgerelateerde namen zoals sojamelk en vegakaas. Voortaan moeten ook beschrijvende termen als 'yoghurtstijl' en 'kaasalternatief ' van tafel.

De Europese consumentenorganisatie BEUC is ingenomen met de uitslag over de 'vlezige' benamingen. "Het is geweldig nieuws dat het parlement zijn gezond verstand heeft gebruikt", zegt een woordvoerster. "Consumenten raken op geen enkele manier in de war van namen als sojasteak of kikkererwtenworst, als er maar duidelijk op het etiket vegetarisch of vegan staat." Minder positief is BEUC over de verdere beperkingen van zuivelgerelateerde termen. "Die zijn onnodig." De organisatie hoopt dat de landbouwministers, die nog moeten instemmen met de voorstellen, daar een streep door zetten.

Ook de Partij voor de Dieren is kritisch over het beoogde verbod op het gebruik van aanduidingen als ‘met melksmaak’ of ‘melk-imitatie’. Maar de partij is blij dat een vegaburgerverbod het niet heeft gehaald. Europarlementariër Anja Hazekamp: "Het is belangrijk om ruim baan te geven aan milieu- en klimaatvriendelijke vleesalternatieven. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het verlies aan natuur en diersoorten te stoppen is een transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon noodzakelijk."

Collega Annie Schreijer-Pierik (CDA) hekelt "het misbruik van vleesnamen voor de marketing van vegaproducten. Vlees is vlees en zuivel is zuivel."

