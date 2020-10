Buitenlands fonds kan toch recht hebben op teruggave dividendtaks

vrijdag 23 oktober 2020 , 13:26

DEN HAAG (ANP) - Een buitenlands beleggingsfonds kan onder omstandigheden toch recht hebben op teruggave van dividendbelasting. Dat stelt de Hoge Raad, die daarmee terugkomt op een eerdere beslissing uit 2015. Dit lijkt goed nieuws voor de buitenlandse fondsen en hun beleggers, maar de kans is groot dat ze hier toch niet zoveel aan gaan hebben.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn erg streng, reageert de advocaat van Köln-Aktienfonds Deka, het Duitse beleggingsfonds dat de zaak heeft aangespannen. Zijn cliënt probeerde in Nederland dividendbelasting terug te vragen, net als Nederlandse beleggingsfondsen dat kunnen. Maar de Belastingdienst ging niet akkoord.

Het juridische gesteggel duurt al jaren. De zaak diende eerst bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die stelde vragen aan de Hoge Raad en die laatste stelde weer vragen aan het Europese Hof van Justitie. Begin dit jaar kwamen er antwoorden uit Luxemburg en daar heeft de hoogste Nederlandse rechter zich nu op gebaseerd.

Kern van de zaak is de Europese vrijheid van kapitaalverkeer. Deze vrijheid zou onterecht ingeperkt worden als aan een buitenlands beleggingsfonds geen teruggave wordt verleend van de dividendbelasting. Maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Volgens de advocaat van Deka zal het voor veel buitenlandse fondsen praktisch onmogelijk zijn om daaraan te kunnen voldoen. "In het arrest staat onder meer dat de winst op dezelfde manier berekend moet worden als in Nederland. Maar in Duitsland dient winst net iets anders bepaald te worden. Dan kunnen alle Duitse fondsen dus al geen aanspraak maken op de teruggave van de dividendbelasting."

De procedure is nog niet ten einde. Een gewone rechter mag zich er nu weer over gaan buigen. Die zal in zijn uitspraak rekening houden met de antwoorden van de Hoge Raad. Mogelijk volgen daarna weer verdere juridische stappen.

Het ministerie van Financiën wacht de uitspraak van de rechtbank af, maar geeft wel aan dat dit voor de Belastingdienst geen ongunstig arrest is. De Hoge Raad heeft volgens een woordvoerder de voorwaarden helder uitgelegd. "Het zijn stringente voorwaarden", benadrukt hij.

