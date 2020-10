Donortop brengt half miljard bijeen voor Rohingya

donderdag 22 oktober 2020 , 19:45

Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

GENÈVE (ANP/DPA/AFP) - Een donortop voor de islamitische Myanmarese bevolkingsgroep Rohingya heeft voor 597 miljoen dollar (ruim 500 miljoen euro) aan toezeggingen opgeleverd. Het geld moet ten goede komen aan de gemarginaliseerde gemeenschap in Myanmar zelf en de meer dan 1 miljoen Rohingya die het land zijn ontvlucht.

Het bedrag komt neer op een verdubbeling van de hulp die tot nu toe voor dit jaar was beloofd, zei Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het geld gaat naar humanitaire hulp, waaronder onderwijs.

De UNHCR had de digitale top georganiseerd samen met de EU, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De VS zegden 200 miljoen dollar toe, de EU 114 miljoen en het VK 49 miljoen.

Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen met een operatie had verjaagd uit de noordelijke deelstaat Rakhine. De VN noemen dit een "schoolvoorbeeld van etnische zuivering".

In andere Aziatische landen leven ongeveer 150.000 Rohingya. In het boeddhistische Myanmar zelf wonen er nog 600.000. Zij hebben geweld, armoede en vrijheidsbeperkingen te verduren.

De situatie in Bangladesh is onhoudbaar geworden voor zowel de Rohingya als hun gastgemeenschappen. Volgens de Bengaalse minister Shahriar Alam kan zijn land de last niet langer dragen. Hij riep het buurland op de vluchtelingen terug te nemen.

Grandi riep de regering van Myanmar op veilige omstandigheden te creëren voor de terugkeer van de vluchtelingen. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag droeg Myanmar begin dit jaar op onmiddellijk maatregelen te nemen om de islamitische minderheid van de Rohingya te beschermen. Bij het hof loopt ook een zaak over vermeende volkerenmoord op de Rohingya.

