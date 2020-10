EU stuurt geplaagd Tsjechië dertig beademingsapparaten

donderdag 22 oktober 2020 , 14:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stuurt dertig beademingsapparaten naar Tsjechië, dat kampt met een vloedgolf van besmettingen met het coronavirus. De ziekenhuizen kunnen de toestroom al niet meer aan.

Tsjechië wist de eerste golf van het virus in de lente met snelle en doortastende maatregelen betrekkelijk eenvoudig door te komen, maar is nu een van de zwaarst getroffen Europese landen. Coronapatiënten worden door buurlanden opgenomen of verpleegd in haastig opgezette veldhospitalen, maar ook personeel en apparatuur is er te weinig. De regering in Praag vroeg daarom om beademingsapparaten uit de voorraad die de Europese Unie afgelopen voorjaar heeft aangelegd.

De apparaten, die noodzakelijk zijn om ernstig zieke patiënten erdoor te helpen, worden "onmiddellijk" verzonden, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het is voor het eerst dat de EU-reserve van beademingsmachines wordt aangesproken. Ondertussen bekijken andere EU-landen of ze nog wat apparatuur kunnen missen en ook naar Tsjechië kunnen sturen.

Terug naar boven