Von der Leyen gaat vrijdag eten bij Rutte

donderdag 22 oktober 2020 , 13:02

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gaat vrijdagavond op werkbezoek bij premier Mark Rutte. De twee leiders spreken elkaar tijdens een diner in Den Haag, zei haar woordvoerder in Brussel.

Over de agenda is niets bekend gemaakt. Naar verwachting wordt het een update over de vele discussies die ze de afgelopen tijd hebben gevoerd en alle onderwerpen die nu de aandacht vragen. De woordvoerder verzekerde dat de ontmoeting 'coronaproof' zal zijn.

Vorige week nog moest de Duitse de EU-top in Brussel, waar ook Rutte present was, voortijdig verlaten om in quarantaine te gaan vanwege een positief geteste naaste medewerker. Inmiddels is Von der Leyen negatief getest.

Eerder op de dag ontvangt Von der Leyen de Franse premier Jean Castex, die komt kennismaken.

