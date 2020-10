Staatsschulden eurolanden lopen op door coronacrisis

donderdag 22 oktober 2020 , 11:40

LUXEMBURG (ANP) - De staatsschulden van de landen in de eurozone zijn in het tweede kwartaal flink gestegen. Omdat overheden veel geld leenden voor de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, steeg die naar gemiddeld 95,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. In het eerste kwartaal was dat nog 86,3 procent.

De stijging van de staatsschuld ligt niet alleen aan hogere uitgaven. De economische krimp in veel landen speelt ook een rol.

Ook het begrotingstekort lag in het tweede kwartaal flink hoger, met gemiddeld 11,6 procent tegen 2,5 procent in het eerste kwartaal. Dat is de sterkste stijging op kwartaalbasis ooit gemeten en ook het hoogste begrotingstekort ooit gemeten. Alle negentien eurolanden hadden meer uitgaven dan inkomsten. De overheidsuitgaven in de eurozone stegen naar gemiddeld 58,8 procent van het bbp. Dat was begin dit jaar nog 48,8 procent.

