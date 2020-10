PBL: 'Randstad binnen EU het gevoeligst voor slechte brexit'

donderdag 22 oktober 2020 , 1:19

DEN HAAG (ANP) - Voor de Randstad staat veel op het spel bij de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Britten en de Europese Unie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een nieuw onderzoek dat van alle EU-landen Nederland het heftigst te lijden heeft onder de effecten van een slecht brexitverdrag.

Vooral de Randstadregio’s gaan een harde brexit voelen. Harder nog dan het Verenigd Koninkrijk als geheel, verwacht Mark Thissen van het PBL, die samen met economen van universiteiten in Rotterdam, Birmingham en Sheffield de effecten van de brexit voor Nederland en Europa onderzocht.

"Het gemiddelde belang is minder groot in de EU als geheel en in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland. Voor de bedrijfstakken die met name exporteren naar het Verenigd Koninkrijk zijn de uit te onderhandelen tarieven van grote invloed", zegt Thissen. Het gaat dan om de landbouw, voedingsmiddelenindustrie, handel en transport. "Nederland, en dan met name de Randstad, heeft daarom het meest te verliezen bij een slecht brexitverdrag."

Volgens het PBL is in het Verenigd Koninkrijk met name Londen afhankelijk van een goede deal, terwijl in Europa de belangen tegengesteld en verdeeld zijn. Ook voor landen als Frankrijk en Zweden zijn de details van de deal belangrijk voor hun concurrentiepositie, maar daar wegen positieve en negatieve effecten van de brexit grotendeels tegen elkaar op.

Woensdag meldden experts van kredietverzekeraar Euler Hermes al dat het Nederland waarschijnlijk 4,8 miljard euro aan export gaat kosten als het Verenigd Koninkrijk eind dit jaar de Europese Unie verlaat zonder handelsakkoord.

