EU-leiders spreken elkaar volgende week over opvlammend virus

woensdag 21 oktober 2020 , 21:16

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders vergaderen volgende week donderdag op afstand over de strijd tegen het coronavirus, dat in vrijwel heel Europa weer om zich heen grijpt. Ze hebben op hun laatste top in Brussel afgesproken elkaar vaker te spreken over de pandemie.

EU-president Charles Michel, die de regeringsleiders en staatshoofden heeft uitgenodigd, spreekt van een "informele videoconferentie over Covid-19". De EU-leiders kunnen er ervaringen uitwisselen, de klokken gelijkzetten en wat van elkaar opsteken, opperde de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorige week in Brussel. Bijvoorbeeld over hun testbeleid of over manieren om de moed en de discipline er bij hun burgers in te houden.

Hoe het video-overleg precies wordt ingericht is nog onduidelijk, zeggen Brusselse bronnen. De Duitsers, die de Europese Unie dit halfjaar voorzitten, zouden de komende tijd iedere anderhalve week willen vergaderen. Het zou aan de leiders zelf zijn of ze willen aanschuiven.

Op de vorige top concludeerden premier Mark Rutte en zijn collega's dat ze bij de uitbraak van het virus in het voorjaar beter hadden kunnen samenwerken. Dat moet, nu een nieuwe golf besmettingen door Europa gaat, anders gaan.

