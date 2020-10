Ingewijden: 'Brexitonderhandelingen worden hervat, doel is deal in november'

woensdag 21 oktober 2020 , 17:15

BRUSSEL (ANP) - De handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staan op het punt om weer te worden hervat na positief contact tussen de twee zijden de afgelopen dagen. Daarbij wordt gemikt op een handelsakkoord midden november, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Een beslissing over het hervatten van de gesprekken kan al woensdag of donderdag worden genomen en de onderhandelaars zouden dan direct de draad weer kunnen oppakken. Sinds eind vorige week zitten de onderhandelingen in een impasse. Toen verliep een door Boris Johnson gestelde deadline. De Britse premier wil dat de EU stappen zet om tot een compromis te komen, maar Brussel wijst daarvoor juist naar de Britten.

De afgelopen dagen praatten de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie wel, maar dat waren geen officiële onderhandelingen. Johnson zou van Barnier willen horen dat de EU bereid is aan een juridische tekst te beginnen te werken voor een mogelijk akkoord, dat de EU de Britse soevereiniteit erkent en dat de EU bereid is een compromis te zoeken. Barnier deed dat woensdag in een toespraak tegenover het Europese parlement.

Wel liet Barnier weten dat er geen handelsdeal komt zonder afspraken over Europese toegang tot de Britse visgronden. Dat is tot nu toe een van de struikelblokken bij de onderhandelingen.

Als er geen akkoord wordt bereikt, dan is met ingang van volgend jaar feitelijk sprake van een no-dealbrexit. Daarbij stellen beide kanten handelsheffingen in op producten van de ander en komen er weer grenscontroles.

