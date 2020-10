Bedrijven vrezen tekort aan douane-experts door brexit

woensdag 21 oktober 2020 , 16:20

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Verscheidene bedrijven zijn bevreesd voor een tekort aan douane-experts nu de Britten op het punt staan de Europese interne markt en de douane-unie te verlaten. Daarmee loopt de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gevaar.

Onder meer autofabrikant Tesla en levensmiddelenconcern Kraft Heinz behoren volgens ingewijden tot een groep bedrijven die moeite zouden hebben om mensen te vinden die het papierwerk in orde kunnen maken als op 1 januari de handelsverhoudingen tussen de machtsblokken wijzigen. Als het papierwerk tegen die tijd niet op orde is, is het voor de bedrijven niet mogelijk om de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU voort te zetten.

Per 1 januari breken de Britten definitief met de EU. De verwachting is dat er daardoor jaarlijks 400 miljoen extra douaneaangiften nodig zijn om de handel tussen de partijen te regelen. Daarmee is volgens schattingen ruim 14 miljard euro gemoeid, zelfs als de Britten en de EU tot een handelsakkoord komen.

Heinz zegt in een reactie te werken aan alle noodzakelijke plannen om gereed te zijn voor de situatie na 1 januari. Daarbij overweegt de onderneming zowel interne als externe ondersteuning bij douanezaken. Tesla reageerde niet op verzoeken om commentaar.

De logistieke sector voorspelde eerder dat er zo'n 50.000 extra douanemedewerkers nodig zijn om het extra papierwerk rond de brexit af te handelen. De Britse overheid stelde eerder 84 miljoen pond (93 miljoen euro) beschikbaar om extra mensen op te leiden.

Bedrijven in de logistieke sector nemen al gerichter of minder werk aan vanwege het vele extra papierwerk. Onder hen de Deense scheepvaartreus AP Møller-Maersk en de Zwitserse vrachtgroep Kuehne + Nagel.

Het Britse Rosslyn Data Technologies merkt dat er een run is op de software waarmee bedrijven hun eigen douaneaangiften kunnen indienen. Ook de softwaremaker heeft een aantal klanten nee moeten verkopen vanwege veelal te complexe eisen.

