Brussel: succes eerste EU-obligaties effent pad voor meer

woensdag 21 oktober 2020 , 14:37

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is "zeer gelukkig met het succes van haar eerste uitgifte van euro-obligaties". Volgens commissaris Johannes Hahn (Begroting) maakt dat succes "de weg vrij voor verdere emissies", zei hij in Brussel. Voor de twee 'sociale' obligaties van samen 17 miljard euro werd voor 233 miljard euro door beleggers ingetekend, een veertienvoudige overtekening.

De eerste uitgifte is onderdeel van een tijdelijk EU-kredietprogramma om massale ontslagen te voorkomen, SURE geheten. Vanwege de coronacrisis stemden de ministers van Financiën er in mei voor het eerst mee in dat de Europese Commissie 100 miljard euro op de kapitaalmarkt zou ophalen. Daarmee kunnen lidstaten tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en werktijdverkortingen door corona financieren.

De eerste obligaties, met een omvang van 10 en 7 miljard euro en looptijden van respectievelijk tien en twintig jaar, zijn volgens Hahn "excellent" ontvangen. Ze zijn het bewijs van de "enorme belangstelling" voor gezamenlijk EU-schuldpapier en "het vertrouwen in de Europese Unie als leningnemer en uitgevende instelling", aldus de Oostenrijker.

Het opgehaalde geld wordt onder dezelfde gunstige voorwaarden doorgeleend aan geïnteresseerde lidstaten om de kosten van nationale regelingen vanaf 1 februari voor arbeidstijd­verkorting te verlichten. Ook regelingen voor zelfstandigen en bepaalde corona­maatregelen op de werkplek vallen onder SURE. Het initiatief kwam van het dagelijks EU-bestuur zelf. De SURE-leningen worden gedekt door de EU-begroting en de lidstaten staan garant.

Zeventien EU-landen hebben tot nu toe belangstelling voor voordelige SURE-leningen getoond. Nederland kan zelf gunstig op de kapitaalmarkten lenen.

