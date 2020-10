Europees Parlement neemt voorschot op plannen voor digitale platforms

woensdag 21 oktober 2020 , 12:24

Bron: Europees parlement

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft in drie rapporten over digitale platforms een kritische toon aaangeslagen richting 'big tech'. Het Europees Parlement (EP) hoopt dat de Europese Commissie haar uitgangspunten in nieuwe wetsvoorstellen opneemt. Die voorstellen worden op 2 december gepresenteerd.

Speerpunt is dat gebruikers anoniem gebruik zouden moeten kunnen maken van allerlei internet-diensten. Dat heeft grote gevolgen voor de aanbieders van die diensten, omdat het verkopen van gepersonaliseerde advertenties dan niet meer mogelijk is. Ook wil het EP dat er beter gecontroleerd wordt wat er op sociale media wordt geplaatst, en dat die controle niet puur automatisch plaatsvindt. Daarnaast moet de online verkoop van illegale goederen strenger worden aangepakt.

Het EP wil ook maatregelen om de concurrentie te bevorderen. Eerder deze maand deden Frankrijk en Nederland al voorstellen in die richting, ook in de hoop de Commissie mee te krijgen in hun visie.

Bron: EURactiv.com

Terug naar boven