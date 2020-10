EU-lidstaten akkoord over hervorming landbouwsubsidies

woensdag 21 oktober 2020 , 12:20

LUXEMBURG (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over de hervorming van de miljardensubsidies voor de landbouw. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat boeren klimaat- en milieuvriendelijker gaan werken. Landbouwminister Carola Schouten is "tevreden" met het akkoord, ook al had ze graag meer vergroening gezien.

Na twee dagen en een lange nacht onderhandelen hebben de EU-landen een "mijlpaal" en een "stelselverandering" bereikt, zei minister Julia Klöckner uit Duitsland, dat dit halfjaar de EU voorzit. De lidstaten moeten over de landbouwsubsidies, die bijna een derde van de EU-begroting uitmaken, nog overeenstemming bereiken met de Europese Commissie en het Europees Parlement, dat zich deze week ook over het landbouwbeleid buigt.

Aan de Europese inkomenssteun worden strengere voorwaarden verbonden, hebben de EU-landbouwministers afgesproken. Een deel wordt bovendien voortaan gereserveerd voor boeren die er nog een schepje bovenop doen. Lidstaten mogen zelf kiezen of ze met deze zogeheten eco-regelingen bijvoorbeeld biologische, precisie- of boslandbouw willen aanmoedigen en krijgen twee jaar de tijd om dat uit te dokteren. Dat laatste moet er ook voor zorgen dat ze niet plotseling een deel van hun Brusselse subsidies verliezen.

Lidstaten moeten straks een vijfde van hun Europese landbouwsubsidies voor de eco-regelingen reserveren, zijn de landen overeengekomen. Maar het Europees Parlement sprak juist dinsdagavond nog uit dat het 30 procent moet worden.

Nederland zette ook hoger in, maar is "tevreden met de uitkomst in een onderhandeling waarin veel landen andere belangen hadden", zegt Schouten. Ze is verder ingenomen met de aandacht voor innovatie en met de verplichting om 2 procent van de inkomenssteun aan jonge boeren te besteden.

Natuurorganisaties zijn minder blij. "Belastinggeld blijft nog tot minstens 2027 gaan naar vervuilende, geïndustrialiseerde landbouw", zegt het Wereldnatuurfonds. En of de landbouw werkelijk vergroent, hangt straks helemaal af van de "nieuwe, onbeproefde" eco-regelingen, waarschuwt de organisatie.

De nieuwe regels, waarover al jaren wordt gesproken, moeten in 2023 ingaan

