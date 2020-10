Armeense president naar Brussel over conflict Nagorno-Karabach

woensdag 21 oktober 2020 , 12:55

Bron: The Council of the European Union

JEREVAN (ANP) - De Armeense president Armen Sarkissian is naar Brussel vertrokken om het weer opgelaaide conflict in Nagorno-Karabach te bespreken met NAVO- en EU-functionarissen, liet zijn bureau woensdag weten.

Tijdens het bezoek zal hij de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, buitenlandchef van de EU Josep Borrell en EU-president Charles Michel ontmoeten.

Armenië verwacht van de NAVO- en EU-leiders dat ze "al het mogelijke" doen om de gevechten te stoppen en een staakt-het-vuren-akkoord "tot leven te brengen", aldus een verklaring.

De reis volgt na meer dan drie weken van gevechten om Nagorno-Karabach, een bergenclave die internationaal wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd door etnische Armeniërs.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan praten woensdag in Moskou met hun Russische collega Sergej Lavrov. Rusland is een van de landen die pogingen doet om de gevechten in de enclave te stoppen, die ondanks een eerder bereikte wapenstilstand doorgaan. Het was niet duidelijk of de ministers gezamenlijk met Lavrov overleggen of ieder afzonderlijk.

Vrijdag is er een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

