EU-onderhandelaar Barnier tegen Britten: deur staat altijd open

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De deur staat altijd open als het Verenigd Koninkrijk weer formeel wil onderhandelen over een handelsakkoord met de Europese Unie. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier in een telefonisch onderhoud met zijn Britse evenknie David Frost gezegd, schrijft de Fransman op Twitter. "We zouden het meeste moeten maken van de weinige tijd die er nog is."

Sinds eind vorige week is de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk flink afgekoeld. Een door de Britse premier Boris Johnson gestelde deadline voor het bereiken van een akkoord verliep en de EU-ministers gaven vervolgens aan dat de onderhandelingsstrategie dezelfde moest blijven. Voor Johnson was dat reden om te stellen dat hij geen heil meer zag in dooronderhandelen. Beide partijen willen dat de ander water bij de wijn doet.

Barnier en Frost houden de contacten wel warm en volgens Downing Street waren de gesprekken van dinsdag constructief. Desondanks "blijft de situatie zoals gisteren". Volgens de Britse krant The Telegraph zou Barnier donderdag naar Londen af willen reizen om het overleg nieuw leven in te blazen.

Zonder akkoord ontstaat per 1 januari een situatie van onderlinge heffingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven worden dan ook getroffen door extra administratieve rompslomp.

