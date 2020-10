Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2021

dinsdag 20 oktober 2020 , 10:47

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) -Op 19 oktober heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2021 vastgesteld. Ten opzichte van het werkprogramma voor 2021 is er niet veel veranderd. Het programma bevat vooral nieuwe wetgevingsinitiatieven op het gebied van de zes ambities van de Commissie von der Leyen.

Éen van deze belangrijkste prioriteiten is nog steeds de Green Deal. De Commissie wil in 2030 de uitstoot in de EU met 55 procent hebben verminderd, ten opzichte van 1990. Om de EU klaar te maken voor het digitale tijdperk, stelt de EC een routekaart op met digitale doelstellingen voor 2030 met nadruk op privacy en cyberbeveiliging.

Verder streeft de Commissie naar een nieuwe impuls voor de Europese democratie. Het plan is om nieuwe strategieën met betrekking tot de rechten van het kind en voor personen met een handicap voor te stellen. Ook gaat de Commissie nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen voorstellen.

Ook is er aandacht voor de coronacrisis. Volgens Von der Leyen heeft de EU veel gedaan om het virus te bestrijden, maar moet er meer aandacht komen voor het beschermen van de inkomens tijdens de tweede golf. Ook moeten alle Europeanen een vaccin kunnen krijgen, als dit beschikbaar is. De Commissie pleitte al eerder voor het opbouwen van een sterkere Europese gezondheidsunie.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven