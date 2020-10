Eerste nationale corona-apps Europees verbonden

maandag 19 oktober 2020 , 16:58

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De nationale corona-apps van Duitsland, Italië en Ierland zijn na een proefperiode sinds maandag met elkaar verbonden. Dat betekent dat het systeem van opsporing van en waarschuwing voor contact met een besmette persoon in de drie landen over-en-weer werkt. Volgende week worden de apps van Tsjechië, Spanje, Denemarken en Letland ook op het Europese gateway-systeem aangesloten.

Volgens Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) kunnen de 'grensoverschrijdende' apps bij reizen andere maatregelen zoals meer testen en het handmatig traceren van contacten met besmette personen aanvullen. Ze riep de Europese burgers op hun nationale app te downloaden en te helpen de verspreiding van het virus in heel Europa te bestrijden. Het is de bedoeling dat in november nog meer nationale apps op het systeem worden aangesloten.

In totaal hebben 30 miljoen mensen de Duitse, Ierse of Italiaanse app gedownload. Via de gateway wordt informatie versleuteld en anoniem uitgewisseld. Als bijvoorbeeld een Duitser die de nationale app heeft gedownload tijdens een bezoek in Rome in contact komt met een besmet persoon die de Italiaanse app op zak heeft, dan wordt de Duitser daarvan op de hoogte gesteld. De informatie wordt maar zo lang opgeslagen als voor de opsporing en waarschuwing nodig is en individuen kunnen niet worden geïdentificeerd, stelt het dagelijks EU-bestuur.

Terug naar boven