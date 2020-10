'Hoeksteen Britse economie valt weg na brexit'

maandag 19 oktober 2020 , 8:00

LONDEN (ANP) - Het Britse vertrek uit Europa pakt nog slechter uit voor de economie van het land dan eerder werd gedacht, voorspellen Britse wetenschappers. Investeringen vanuit het buitenland, een hoeksteen van de economie, dalen met 37 procent. Dat is een verdubbeling van wat eerder werd voorspeld.

Onderzoekers van University College London (UCL) en de London School of Economics (LSE) schrijven in een nieuwe studie naar de gevolgen van de brexit dat de Europese interne markt sinds het ontstaan in 1992 erg belangrijk is voor het land. Het Verenigd Koninkrijk ontving de laatste 20 jaar de meeste zogeheten buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie, aldus LSE-hoogleraar Nauro Campos.

Dit soort investeringen zorgden voor een geldstroom en technologie, kennis en innovatie. De invloed daarvan is volgens de onderzoekers langdurig. Ook gebruikten veel buitenlandse investeerders het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld om producten naar de rest van de Europese Unie te kunnen exporteren.

Door de brexit zullen de buitenlandse investeringen "significant en substantieel" afnemen, zegt Campos, die de toegang tot de interne markt "zeer belangrijk" noemt voor de Britse economie. Het aantal investeringen liep al terug sinds het brexitreferendum in 2016. In 2018 kreeg het Verenigd Koninkrijk op deze manier 49,3 miljard pond binnen. Een jaar eerder was dat nog 80,6 miljard pond.

De onderzoekers constateren ook dat een EU-lidmaatschap en daarmee toegang tot de interne Europese markt veel belangrijker is en meer effect heeft op de investeringen uit het buitenland dan een handelsovereenkomst, zoals het NAFTA-verdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Veel Britse instituties gebruikten de eerdere economische voorspellingen van de onderzoekers voor de berekeningen van het langdurige effect van een brexit. De onderzoekers presenteren hun resultaten op een cruciaal moment. Londen en de EU zijn in een stevige onderhandeling verwikkeld over een handelsakkoord. De deadline daarvoor is donderdag.

