Lagarde: nieuwe virusuitbraken vergroten onzekerheid economie

zondag 18 oktober 2020 , 16:53

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De maatregelen die veel Europese landen nemen om de tweede golf van het coronavirus onder controle te krijgen, zorgen voor veel extra economische onzekerheid voor bedrijven en gezinnen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) benadrukte dat de zware tol die de virusmaatregelen op de dienstensector trekt, die goed is voor driekwart van de banen in de eurozone, in het bijzonder zorgen baart.

Volgens Lagarde kan die grote impact het herstel van de economie in de eurozone vertragen en ongelijkheid vergroten. "Het herstel blijft heel onzeker, ongelijk en incompleet", zei Lagarde zondag in een paneldiscussie met de centralebankhoofden van het Verenigd Koninkrijk, China en Japan. "Het is duidelijk dat zowel overheidssteun als monetair beleid moeten worden ingezet zo lang als nodig is om te voorkomen dat de economie van een klif af valt."

De ECB komt over minder dan twee weken bij elkaar voor zijn volgende beleidsvergadering. De vooruitzichten voor de economie van de eurozone zijn de afgelopen tijd snel verslechterd door de extra maatregelen, waardoor economen halsreikend uitkijken naar wat de centrale bank daar besluit te doen.

