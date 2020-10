Britse bedrijven roepen politici op een deal te sluiten met EU

zondag 18 oktober 2020 , 2:21

Bron: Alvin Leong

LONDEN (ANP) - Meer dan zeventig belangenbehartigers van Britse bedrijfssectoren, die gezamenlijk meer dan zeven miljoen werknemers in dienst hebben, doen een laatste poging om politici over te halen terug te keren naar de onderhandelingstafel over de brexit. Ze willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vertrekt zonder handelsakkoord, schrijft The Financial Times zondag.

Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze hopen dat er alsnog een compromis wordt gesloten en daarmee een harde brexit wordt vermeden. "Met een compromis en vasthoudendheid kan een deal worden gesloten. Bedrijven roepen leiders van beide kanten op om een weg te vinden", citeerde de krant de groepen uit een verklaring.

Of de moeizame brexitonderhandelingen doorgaan, is erg onzeker. De Britse premier Boris Johnson zei vrijdag dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op een no-dealscenario. Zijn woordvoerder voegde daar aan toe dat de moeizame onderhandelingen wat Londen betreft voorbij zijn, tenzij de Europese Unie een fundamenteel andere houding aanneemt bij de gesprekken.

Als de EU en het Verenigd Koninkrijk niet voor 31 december een handelsakkoord sluiten, valt de wederzijdse handel terug op basale regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat levert extra belemmeringen op, waardoor wordt gevreesd voor aanzienlijke economische schade.

