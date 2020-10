EU roept Turkije met klem op 'provocaties' te staken

vrijdag 16 oktober 2020 , 16:45

BRUSSEL (ANP) - De leiders van de 27 EU-lidstaten roepen Turkije "met klem" op de nieuwe "provocaties" in de oostelijke Middellandse Zee te stoppen. Maar maatregelen komen er voorlopig niet. De leiders maken in december de balans op, houden ze vol.

De EU zegde Turkije op de vorige top, twee weken geleden, al de wacht aan, zei premier Mark Rutte in Brussel. "We zien nu weer voorbeelden waar het niet goed gaat." Ruttes Griekse en Cypriotische collega-leiders hebben op de top de leiders daarover bijgepraat, "in het bijzonder over Varosha". Die ooit mondaine boulevard is sinds de Turkse bezetting van Noord-Cyprus afgegrendeld niemandsland, maar wil Turkije tot woede van de Grieks-Cyprioten weer in gebruik nemen.

"De bal ligt nu bij Turkije", zei Rutte na afloop van de tweedaagse top. De EU heeft volgens hem "een kraakhelder tweesporenbeleid" afgesproken: als Turkije zich gedraagt en juist gaat inspannen om de spanningen te verminderen kan er profijtelijk worden samengewerkt, anders zal de unie "niet aarzelen" om strafmaatregelen te nemen.

De roep om eerder in te grijpen dan december klinkt, met Griekenland en Cyprus voorop, steeds harder.

