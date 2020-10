EU-top over China op 16 november gaat niet door om corona

vrijdag 16 oktober 2020 , 16:43

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een streep gezet door een speciale EU-top over China in Berlijn volgende maand. Vanwege de dramatisch stijgende coronacijfers in Europa zijn fysieke contacten ongewenst en "is dit een noodzakelijke boodschap", zei ze na afloop van de tweedaagse EU-top in Brussel.

Merkel wilde graag een China-top in eigen land organiseren nu het dit halfjaar het roterend EU-voorzitterschap heeft. Ze is erg gebrand op betere afspraken met China en had al maanden geleden in september een top met Chinese leiders, onder wie president Xi Jinping, in Leipzig georganiseerd. Door de coronapandemie viel die ook al in het water. Voor de nu geschrapte bijeenkomt in Berlijn was China niet uitgenodigd.

