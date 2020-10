EU-steun voor Nederland over hervatten gesprekken MH17

vrijdag 16 oktober 2020 , 15:41

gewijzigd

© © Camilla van Kooten

BRUSSEL (ANP) - Nederland krijgt de expliciete, unanieme steun van de andere 26 EU-regeringsleiders en staatshoofden in de nieuwe botsing met Rusland over MH17. De EU roept Moskou op de gesprekken met Nederland en Australië te hervatten over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17, zei premier Mark Rutte na afloop van de tweedaagse top in Brussel.

Rutte had zijn collega's vrijdag bijgepraat over de stap van Rusland en kreeg hun volledige steun. De premier zei zich te beraden op volgende stappen en hierin met Australië samen te werken. Maar hij wilde "niet speculeren" of Nederland bijvoorbeeld strafmaatregelen wil treffen of naar de internationale rechter zal stappen.

Rutte wil eerst "bezien wat voor effect er uitgaat" van de "belangrijke" oproep van zijn Europese collega's, "het feit dat nu 27 Europese leiders gezegd hebben: Rusland zet de gesprekken wel door". Dit "wil ik echt heel zorgvuldig doen", zei de premier. "Stap voor stap."

De oproep staat vermeld in de conclusies van de leiders. "Na meer dan zes jaar sinds deze tragische gebeurtenis verdienen de 298 slachtoffers en nabestaanden gerechtigheid. De Europese Raad steunt alle inspanningen om de waarheid, gerechtigheid en verantwoording vast te stellen."

Rusland maakte donderdag bekend te stoppen met de gesprekken. Nederland en Australië zouden geen belangstelling hebben voor de waarheid, maar er slechts op uit zijn Rusland de schuld in de schoenen te schuiven. Rutte reageerde "teleurgesteld en verrast" op het eenzijdige besluit en noemde het "pijnlijk" voor de slachtoffers en nabestaanden.

Terug naar boven