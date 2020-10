Pfizer: aanvraag voor goedkeuring vaccin mogelijk in november

vrijdag 16 oktober 2020 , 14:45

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Farmaceut Pfizer vraagt mogelijk eind november bij de Amerikaanse medicijnwaakhond om versnelde goedkeuring van zijn potentiële vaccin tegen Covid-19. Die stap hangt af van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel, schrijft topman Albert Bourla in een open brief.

De Amerikaanse toezichthouder FDA kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen. Onder andere de virusremmer remdesivir, die president Donald Trump kreeg toegediend tegen Covid-19, kreeg zo'n zogeheten Emergency Use Authorization.

Pfizer houdt er rekening mee zo'n zelfde soort vergunning in de derde week van november aan te vragen. Op dat moment komen de onderzoeksgegevens over veiligheid van het vaccin, dat met het Duitse BioNTech wordt ontwikkeld, naar buiten. Eind oktober verwacht de farmaceut onderzoeksgegevens binnen te hebben die moeten uitwijzen of het vaccin wel werkt tegen het nieuwe coronavirus. Tot slot moet Pfizer voor een versnelde goedkeuring aantonen dat er voldoende capaciteit is om het vaccin te blijven produceren.

Daarbij houdt Bourla wel een slag om de arm. In zijn brief benadrukt hij dat de genoemde planning slechts een schatting is. Veiligheid van het middel is de belangrijkste voorwaarde, zo onderstreept hij verder.

Verschillende overheden hebben al afspraken gemaakt met Pfizer en BioNTech over de levering van de vaccins. De Europese Unie sloot een deal voor de levering van 200 miljoen doses, met een optie op nog eens 100 miljoen doses.

