Europese landen zien weer forse stijging coronabesmettingen

Bron: CDC/ Alissa Eckert, MS

PRAAG (ANP/RTR/AFP) - Europese landen hebben opnieuw forse stijgingen gemeld van het aantal coronabesmettingen. Niet eerder is in Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Rusland en Kroatië in een etmaal bij zo'n groot aantal mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. Polen registreerde de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de pandemie.

Het 145 miljoen inwoners tellende Rusland maakte melding van 15.150 nieuwe besmettingen, Tsjechië (10 miljoen inwoners) van 9721. Zwitserland (8 miljoen inwoners) meldde nog eens 3105 besmettingen en in Duitsland (83 miljoen inwoners) ging het om 7334 nieuwe coronagevallen.

Kroatië, waar zo'n 4 miljoen mensen wonen, registreerde 1131 besmettingen. Het was de eerste keer dat daar meer dan 1000 coronagevallen zijn vastgesteld.

Polen maakte melding van de dood van 132 coronapatiënten in een dag tijd, de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de pandemie. Daar stelden de autoriteiten in een dag tijd bij nog eens 7705 mensen een coronabesmetting vast. Dat zijn er minder dan donderdag, toen een recordaantal van 8099 besmettingen was gemeld.

Europese landen zien zich genoodzaakt om steeds strengere maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Regeringen deinzen vooralsnog terug voor ingrijpende landelijke lockdowns. Wel worden lokaal alweer gebieden afgesloten van de buitenwereld.

Zo maakten de Griekse autoriteiten vrijdag bekend dat de regio Kozani op slot gaat. De circa 150.000 inwoners mogen het gebied niet verlaten en veel bedrijven moeten voorlopig de deuren sluiten. Het gaat volgens Griekse media om de eerste lockdown van de tweede golf van de coronapandemie.

