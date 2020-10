Europese toezichthouder: probleemtoestel Boeing 737 MAX is veilig

vrijdag 16 oktober 2020 , 10:37

gewijzigd

KEULEN (ANP) - De Boeing 737 MAX is veilig en mag voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer vliegen van de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA. Dat heeft EASA-directeur Patrick Ky gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.

In september voerde de organisatie testvluchten uit met het toestel. "Onze analyse toont aan dat het veilig is en dat het bereikte veiligheidsniveau voor ons hoog genoeg is", aldus Ky. Hij verwacht dat volgende maand de laatste hand kan worden gelegd aan het papierwerk voor de toelating van het vliegtuig. Dan volgt nog een periode waarin andere partijen hierop mogen reageren.

De Boeing 737 MAX staat al ruim anderhalf jaar aan de grond, omdat in korte tijd twee dodelijke ongelukken met het type vliegtuig plaatsvonden. Door de crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de crashes werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA legt ook de laatste hand aan de definitieve eisen die ze stelt aan software-updates voor de MAX. Naar verwachting geven de Amerikanen in november eveneens toestemming om weer te vliegen met het toestel.

Het groene licht voor de Boeing 737 MAX zat er al een tijdje aan te komen. Begin september kreeg Boeing al zijn eerste nieuwe bestelling voor de 737 MAX binnen. De Poolse maatschappij Enter Air plaatste de order. De schade voor de vliegtuigbouwer loopt echter in de miljarden. Zo ontving Boeing ook heel veel annuleringen van eerdere bestellingen. Het totale aantal annuleringen van het voorheen populaire model, inclusief de wijziging van de bestelling naar een ander type vliegtuig, liep in augustus op tot 445.

Naast de nasleep van de rampen met de 737 MAX heeft de vliegtuigmaker ook last van de coronacrisis. Die zit de vraag naar nieuwe vliegtuigen in de weg. Boeing leverde in recordjaar 2018, nog voor de MAX-problemen speelden, een recordaantal van 806 vliegtuigen af. Dat waren er vorig jaar nog 308. Kenners rekenen voor dit jaar op 138 leveringen.

Terug naar boven