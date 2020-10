Dag 2 EU-Top: regeringsleiders buigen zich over externe relaties

vrijdag 16 oktober 2020 , 9:29

Bron: Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese leiders hebben vrijdag op hun top in Brussel alle tijd zich aan het buitenland te wijden. Ze handelden de besprekingen over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en de klimaatdoelen donderdag zo voortvarend af, dat ze ook het overleg over de bestrijding van de coronapandemie al konden afronden. Daardoor is er misschien zelfs ruimte voor Nederland om de nieuwe botsing met Rusland over MH17 aan de orde te stellen.

De regeringsleiders en staatshoofden buigen zich, als ze om 9.30 uur weer bijeen zijn, eerst over de betrekkingen met Afrika. Daarvan maakt Brussel de laatste tijd veel werk. Niet alleen om de toestroom van migranten uit die contreien in goede banen te leiden, maar ook omdat Europa economische kansen ziet in het zich ontwikkelende buurcontinent en het met Afrika moet samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan.

EU-president Charles Michel liet op de agenda van de tweedaagse top ten slotte ruimte voor buitenlandse actualiteiten, en die zijn er altijd genoeg. Nu er tijd over lijkt, is er meer ruimte voor Griekenland en Cyprus om opnieuw de getroebleerde verhouding met Turkije aan te snijden. En Nederland zou de andere EU-landen om een reprimande voor Rusland kunnen vragen nu dat land de gesprekken heeft afgebroken over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17.

Premier Mark Rutte liet doorschemeren dat hij van plan is de nieuwe botsing met Rusland bij zijn collega's aan te kaarten en sloot niet uit dat hij om een expliciete steunbetuiging zal vragen. Hij wees er donderdag op dat hij "nooit tevergeefs zo'n beroep op hen heeft gedaan" en dat ze "als één man achter Nederland staan inzake MH17".

