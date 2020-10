Europese leiders: Britten, kom in beweging

donderdag 15 oktober 2020 , 18:13

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-leiders hebben op hun top in Brussel de Britse regering opgeroepen om "de noodzakelijke stappen te nemen om een akkoord mogelijk te maken". In afwachting daarvan willen ze de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de voormalige lidstaat "de komende weken" voortzetten.

Eerder was er sprake van dat de regeringsleiders en staatshoofden hun hoofdonderhandelaar Michel Barnier opdracht zouden geven de besprekingen met de Britten te "intensiveren". Maar het blijft toch bij "voortzetten". De EU-leiders hebben Barnier nog eens hun "volledige steun" betuigd voor zijn onderhandelingsstrategie, zegt een EU-bron.

In de aanloop naar de top liep de spanning wat op, omdat de Britse premier Boris Johnson die had genoemd als laatste kans op een akkoord. De tijd raakt op voor Brussel en Londen om hun betrekkingen fatsoenlijk te regelen voordat het Verenigd Koninkrijk zich op 1 januari zich niet langer aan de Europese regels houdt, vinden beide zijden. Maar de onderhandelingen zijn nog altijd niet genoeg opgeschoten om in de buurt van een overeenkomst te komen, constateren de EU-leiders bezorgd.

Nederland en Frankrijk noemden al eerder medio november als mogelijke nieuwe termijn voor een akkoord. Dat zou nog op tijd kunnen zijn om vervelende gevolgen voor burgers en bedrijfsleven op 1 januari te voorkomen. Maar de EU-leiders vragen alle lidstaten en met name ook de Europese Commissie wel om zich erop voor te bereiden dat Londen en Brussel het niet eens worden.

Barnier bracht de leiders op de eerste dag van de top verslag uit van de onderhandelingen. Ze praten daarover donderdag nog verder.

