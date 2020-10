Von der Leyen verlaat EU-top voor nieuwe quarantaine

donderdag 15 oktober 2020 , 16:44

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de EU-top in Brussel verlaten en gaat opnieuw in quarantaine. Een van haar naaste medewerkers blijkt besmet met het coronavirus. Ze heeft zelf negatief getest, zei Von der Leyen op Twitter, "maar uit voorzorg verlaat ik de top onmiddellijk om in zelfisolatie te gaan".

De top was al niet voltallig: ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki ontbreekt. Ook hij zit in quarantaine na contact met iemand die het virus onder de leden bleek te hebben.

Von der Leyen ging begin deze maand al een keer in quarantaine, nadat ze in de nabijheid van een besmet persoon was geweest. Dat werd vlak na de vorige EU-top openbaar. De EC-voorzitter bleek toen niet besmet.

