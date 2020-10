Reuters: 'Amerikanen doen EU aanbod om conflict subsidies te beslechten'

donderdag 15 oktober 2020 , 14:15

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben aangeboden om een langlopend conflict met de Europese Unie (EU) over vliegtuigsubsidies te beslechten. Airbus moet van de Amerikanen miljarden euro's aan vermeende illegale overheidssteun terugbetalen en in ruil daarvoor schaffen de VS dan onder meer de tarieven af voor wijn, whisky en andere producten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Het aanbod is volgens de bronnen gedaan door de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. Dat gebeurde voordat bekend werd dat de EU op 4 miljard dollar aan Amerikaanse goederen importheffingen mag opleggen, wegens verboden staatssteun aan vliegtuigmaker Boeing. Daartoe gaf Wereldhandelsorganisatie (WTO) toestemming na een jarenlange procedure. Of de EU daadwerkelijk tot importheffingen overgaat, hangt af van overleg met de Amerikanen.

De Europese Commissie zei eerder al onderhandelend tot een oplossing te willen komen, maar invoerheffingen niet te schuwen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van Brusselse ingewijden dat het landenblok liever eerst de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen afwacht, voordat er handelsbarrières worden opgelegd.

Het gaat om heffingen in een al zestien jaar durend conflict tussen de VS en de EU over staatssteun aan hun luchtvaartsector. Washington beschuldigde Europese landen ervan Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels.

De VS kregen vorig jaar definitief hun zin van de WTO en mochten importheffingen instellen op 7,5 miljard dollar aan Europese producten. De omvang van de strafmaatregelen die de EU volgens de WTO nu mag nemen, is veel kleiner dan Brussel had gewild. De EU pleitte voor heffingen op 8,6 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

Om de handelsspanningen weg te nemen hebben Boeing en Airbus al toezeggingen gedaan. Zo pleitte Boeing zelf bij de staat Washington voor het afschaffen van belastingvoordelen, die ook zijn teruggedraaid. Airbus kondigde aan leningen van de Franse en Spaanse overheid sneller terug te betalen.

