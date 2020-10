Weer ongekend veel coronabesmettingen in Europese landen

donderdag 15 oktober 2020 , 11:51

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Meerdere Europese landen hebben de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Het gaat om Rusland, Polen, Kroatië, Slovenië Tsjechië en Duitsland.

In het 145 miljoen inwoners tellende Rusland maakten de autoriteiten donderdag bekend dat nog eens 13.754 coronabesmettingen zijn geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie hebben de Russische autoriteiten al 1,3 miljoen coronagevallen ontdekt.

De autoriteiten in Moskou hadden de schoolvakantie al verlengd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze willen volgens lokale media straks studenten voor de klas zetten. Zo kunnen oudere leerkrachten worden beschermd tegen het virus. Zij moeten lessen op afstand gaan begeleiden.

Het veel kleinere Tsjechië (ruim 10 miljoen inwoners) heeft in Europa het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daar steeg het aantal geregistreerde coronabesmettingen donderdag met 9544 naar 139.290.

De Tsjechische zorg komt steeds meer onder druk te staan door het groeiende aantal coronapatiënten. De regering wil duizenden studenten geneeskunde inschakelen om bij te springen. Ook gaat het leger een noodhospitaal met 500 bedden bouwen op een evenemententerrein in Praag.

In Polen is een recordaantal van 8099 nieuwe besmettingen gemeld. In het land met 38 miljoen inwoners zijn nu 149.903 mensen positief getest op het longvirus en 3308 mensen overleden. Meer dan 6500 mensen liggen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Het vorige Poolse record was van woensdag toen er 6526 besmettingen bij kwamen. Donderdag worden er volgens een regeringswoordvoerder waarschijnlijk nieuwe beperkingen aangekondigd. De Poolse regering wil net als veel andere Europese landen proberen om de economische gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Voor Slowakije is de tweede golf een stuk zwaarder dan de eerste. Het land had in het voorjaar een stuk minder besmettingen dan omliggende landen, maar meldt donderdag ook een recordaantal mensen met het virus. Donderdag kwamen er 1929 mensen met het coronavirus bij, in totaal zijn er 24.225 mensen besmet.

Kroatië heeft met 793 nieuwe gevallen ook een record te pakken. Het land, met 4 miljoen inwoners, telt momenteel 3562 actieve besmettingen, in totaal zijn 22.534 mensen positief getest.

In Slovenië (ongeveer 2 miljoen inwoners) worden de afgelopen dagen steeds recordaantallen nieuwe besmettingen gemeld. Donderdag kwamen er 707 besmettingen bij Daarom is besloten dat de scholen dichtgaan en het onderwijs online wordt gegeven.

Ook in Duitsland, dat circa 83 miljoen inwoners telt, is weer een recordaantal besmettingen vastgesteld. Het ging donderdag om 6638 nieuwe coronagevallen. De aantallen besmettingen die in Duitsland worden vastgesteld, blijven wel achter bij die in het veel kleinere Nederland. Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland staat op 341.223.

