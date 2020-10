Recordaantal Schotten is voor onafhankelijkheid

donderdag 15 oktober 2020 , 11:42

EDINBURGH (ANP) - Het aantal Schotten dat onafhankelijk wil worden van het Verenigd Koninkrijk was nog nooit zo hoog als nu. Volgens onderzoeksbureau Ipsos zou 58 procent van de Schotten 'ja' stemmen bij een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.

Bijna twee derde van de Schotten vindt dat het parlement van het Verenigd Koninkrijk binnen vijf jaar een nieuw onafhankelijkheidsreferendum moet toestaan als de Scottish National Party (SNP) opnieuw de meerderheid krijgt in het Schotse parlement in 2021. Op dit moment is de separatistische SNP al de grootste partij in het parlement, maar er staan in 2021 verkiezingen gepland. Juridisch gezien kan de Schotse regering niet op eigen houtje een referendum houden. De Britse regering moet daarvan ook voorstander zijn en die is dat niet.

Volgens het onderzoek van Ipsos is de SNP, geleid door Nicola Sturgeon, veruit de populairste partij in Schotland. Sturgeon schreef donderdag in aanloop van een bijeenkomst van de Europese Raad een gastcolumn in de Duitse krant Die Welt, waarin zij pleit voor Schotse onafhankelijkheid. Ze schrijft dat de Europese Unie de onafhankelijkheid van Schotland moet steunen, zodat Schotland onderdeel van de EU kan blijven.

Schotland zal, net als het Verenigd Koninkrijk, de EU na de brexit-uittredingsperiode verlaten. In 2016 stemde de meerderheid van de Schotten tegen de brexit, maar omdat het land onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk moet het de EU verlaten. De roep om een nieuw onafhankelijkheidsreferendum klinkt daardoor steeds harder.

In 2014 werd er al een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland gehouden. Toen wees iets meer dan 55 procent van de Schotten dit af. Sturgeon vindt dat de uitslag van het brexitreferendum in 2016 de situatie heeft veranderd en maakt daarom een nieuwe volksraadpleging onderdeel van haar verkiezingscampagne van 2021.

Terug naar boven