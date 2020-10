Brussel publiceert lijst voorrangsgroepen coronavaccins

donderdag 15 oktober 2020 , 12:42

BRUSSEL (ANP) - Zorgpersoneel, 60-plussers en medisch kwetsbare groepen krijgen voorrang bij het inenten tegen Covid-19 zodra de eerste goedgekeurde vaccins in de EU beschikbaar zijn. Ook aan essentiële beroepen, personen die geen afstand kunnen houden en achterstandsgroepen moet prioriteit worden gegeven, stelt de Europese Commissie. De veilige en efficiënte vaccins zullen worden verdeeld over alle lidstaten op basis van de bevolkingsgrootte, schrijft het dagelijks EU-bestuur in een in Brussel gepubliceerde Vaccinatie Strategie.

De commissie koopt de vaccins bij verschillende farmaceuten in namens de lidstaten, om te voorkomen dat iedereen op eigen houtje onderhandelt en kostbare tijd verloren gaat. Ze heeft inmiddels contracten getekend en opties genomen op de levering van honderden miljoenen doses als die veilig en efficiënt blijken te zijn. Het aantal vaccins zal in het begin gelimiteerd zijn voordat de massale productie van vaccins op gang zal komen, waarschuwt de commissie. Daarom adviseert zij de lidstaten voorrang te geven aan een aantal bevolkingsgroepen, zoals, naast het zorgpersoneel, 60-plussers en personen met gezondheidsproblemen. Maar dat kan Brussel niet verplichten.

De commissie dringt er bij de lidstaten op aan dat ze zorgen voor voldoende capaciteit om straks te kunnen vaccineren, inclusief getraind personeel en medisch en beschermend materiaal. De vaccins moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

De commissie waarschuwt ook dat, terwijl overal in de EU de verspreiding van het virus weer versnelt en richting de piekcijfers van maart gaat, de lidstaten onvoldoende voorbereid zijn op de tweede golf. "Vaccins zullen een centrale rol spelen om levens te redden en de pandemie in toom te houden. Maar het vaccin is geen wondermiddel", aldus gezondheidscommissaris Stella Kyriakides. De commissie dringt er bij de 27 landen opnieuw op aan de coronamaatregelen meer op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke strategie uit te rollen om de pandemie te lijf te gaan, in plaats van de "kakofonie" aan nationale maatregelen die er is.

