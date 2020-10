Brussel publiceert lijst voorrangsgroepen coronavaccins

donderdag 15 oktober 2020 , 11:30

BRUSSEL (ANP) - Zorgpersoneel, 60-plussers en medisch kwetsbare groepen krijgen voorrang bij het inenten tegen Covid-19 zodra de eerste goedgekeurde vaccins in de EU beschikbaar zijn. Ook aan essentiële beroepen, personen die geen afstand kunnen houden en achterstandsgroepen moet prioriteit worden gegeven, stelt de Europese Commissie. De veilige en efficiënte vaccins zullen worden verdeeld over alle lidstaten op basis van de bevolkingsgrootte, schrijft het dagelijks EU-bestuur in een in Brussel gepubliceerde Vaccinatie Strategie.

De commissie koopt de vaccins bij de farmaceuten in namens de lidstaten om te voorkomen dat iedereen op eigen houtje onderhandelt en kostbare tijd verloren gaat. De commissie dringt er bij de lidstaten op aan dat ze zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen vaccineren, inclusief getraind personeel en medisch en beschermend materiaal. De vaccins moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

Terug naar boven