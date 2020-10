Douane: Schotse zalm mag straks niet meer mee in bagage

donderdag 15 oktober 2020 , 7:00

Bron: © PDC

ROTTERDAM (ANP) - Populaire Britse producten als cheddar, bacon en Schotse zalm mogen met ingang van volgend jaar niet langer zomaar meegenomen worden uit het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Douane. Vanwege de brexit gelden er dan andere douaneregels, maar veel mensen zouden daarvan nog niet goed op de hoogte zijn.

De douane roept reizigers op om op tijd de gewijzigde douaneregels te checken. "Oók als je oud en nieuw viert in Londen en daarna terugreist naar Nederland. Zo voorkom je dat je afstand moet doen van etenswaar zoals cheddar en bacon", zegt Arno Kooij, directeur Handhavingsbeleid bij de douane. "En als je sterke drank zoals gin of whisky meeneemt, dan kun je maar 1 liter belastingvrij meenemen. Het is ook goed je te realiseren dat je over aankopen boven de 430 euro btw moet betalen."

Een peiling onder bijna 1300 reizigers die affiniteit hebben met de Britse eilanden, wees uit dat veel Nederlanders nog weinig kennis hebben over de douaneregels na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Vooral bij vragen over het meenemen van zuivelproducten, vlees en vis ging het mis, aldus de douane. Onterecht dachten veel mensen dat deze etenswaren volgend jaar nog gewoon in je bagage mee naar Nederland mogen. De vraag over het meenemen van cheddarkaas beantwoordde bijna 54 procent van de overvraagden onjuist. Bij Schotse zalm ging een kleine 43 procent de fout in.

Het brexitproces is nog in volle gang, maar opnieuw dreigt een belangrijke deadline niet gehaald te worden. Donderdag verstrijkt het moment waarvoor volgens de Britse premier Boris Johnson een akkoord moet zijn bereikt over een handelsverdrag met de EU voor na het vertrek van de Britten. Beide partijen zijn tijdens maandenlange onderhandelingen echter nauwelijks bij elkaar gekomen. Belangrijke struikelblokken zijn de regels voor staatssteun, het toezicht op het naleven van de afspraken en de toegang tot de Britse viswateren voor vissers uit de EU.

